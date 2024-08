Premio Italia 2024 Shortlist

This The finalists for the 2024 Premio Italia were revealed on July 12.

The winners will be announced on November 7 during Science+Fiction in Trieste.

2024 FINALISTS

ILLUSTRAZIONE O COPERTINA / ILLUSTRATION OR COVER ART

Claudia Corso Marcucci, Fantascienza, un genere (femminile) (copertina), Delos Digital

Franco Brambilla, Il trentunesimo giorno (copertina), Mondadori

Ksenja Laginja, Dormono sulla collina – Tra Masters e De André, Kipple Officina Libraria

Luca Oleastri, Fondazione 31 (copertina), Fondazione 31

Maurizio Manzieri, La costa del Pacifico (copertina), Mondadori

CURATORE / EDITOR

Alfredo Castelli

Carmine Treanni

Emanuele Manco

Franco Forte

Laura Coci e Roberto Del Piano

TRADUTTORE / TRANSLATOR

Annarita Guarnieri

Camilla Scarpa

Davide De Boni

Lucio Besana

Salvatore Deodato

COLLANA / COLLECTION

42 Nodi, Zona 42

Dystopica, Delos Digital

Odissea Fantasy, Delos Digital

Urania, Mondadori

Urania Jumbo, Mondadori

RIVISTA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL MAGAZINE

Dimensione Cosmica, Tabula Fati

FantasyMagazine, Delos Books

Inside Star Trek Magazine, Ultimo Avamposto Editore

World Sf Italia Magazine, Edizioni Scudo

Zotique, Dagon Press

RIVISTA O SITO WEB NON PROFESSIONALE / NON-PROFESSIONAL MAGAZINE OR WEBSITE

FantascientifiCast, https://fantascientificast.com/

Leggere Distopico e Fantascienza Oggi, https://www.leggeredistopico.com/

Minuti Contati, https://www.minuticontati.com/

Specularia, https://speculariarivista.com/

Un’ambigua utopia

SAGGIO / ESSAY

Alessandro Fambrini, Un’altra Germania. Voci dalla notte della storia, Elara

Daniele Comberiati, La fantascienza contro il boom economico? Quattro narrazioni distopiche degli anni Sessanta (Aldani, Buzzati, De Rossignoli, Scerbanenco), Cesati

Laura Coci, Fantascienza, un genere (femminile), Delos Digital

Mauro Antonio Miglieruolo, Il dilemma della fantascienza, Edizioni Scudo

Paolo Gulisano, Clive Staples Lewis. Nella terra delle ombre, Ares

ROMANZO DI AUTORE ITALIANO – FANTASCIENZA / SCIENCE FICTION NOVEL

Daniela Piegai, Nicoletta Vallorani, Strega di sera bel tempo si spera, Delos Digital

Dario Tonani, Il trentunesimo giorno, Mondadori

Davide Del Popolo Riolo, Per le ceneri dei padri, Urania Mondadori

Leonardo Patrignani, La cattedrale di sabbia, Mondadori

Nino Martino, Prigionieri dell’effimero, Delos Digital

ROMANZO DI AUTORE ITALIANO – FANTASY / FANTASY NOVEL

Beppe Roncari, Engaged 1 – Il libro di Renzo, Sperling & Kupfer

Dario De Judicibus, Oltre il velo, Delos Digital

Irene Grazzini, Polvere al vento, Delos Digital

Lorenzo Vargas, La resa, Zona42

Maddalena Marcarini, Seiðmaður lo Sciamano, Agenzia Alcatraz

ANTOLOGIA / ANTHOLOGY

Daniela Piegai, Incanti alieni, Delos Digital

Emanuele Manco, Sogni e Rivoluzioni. Racconti ispirati agli ideali e alle epiche di Valerio Evangelisti, Kipple

Fabio Novel, Sounds & Visions – Tributo a David Bowie, Delos Digital

Luca Ortino, Carmine Treanni, Tempesta dal nulla, Delos Digital

Lukha B. Kremo e Sandro Battisti, Le colpe che ci imponiamo e altri racconti, Kipple

RACCONTO DI AUTORE ITALIANO SU PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE / STORY BY AN ITALIAN AUTHOR IN A PROFESSIONAL PUBLICATION

Claudio Chillemi, CiFlac, Robot 99, Delos Books

Francesca Cavallero, Chora, Urania Millemondi, Mondadori

Francesco Spadaro, L’ obsolescenza della ruota, Omega Short & Graphics Volume 2, Ultimo Avamposto

Franci Conforti, Colonikon Evangelion, Urania Millemondi, Mondadori

Maico Morellini, Mimes, Urania Millemondi, Mondadori

RACCONTO DI AUTORE ITALIANO SU PUBBLICAZIONE AMATORIALE / STORY BY AN ITALIAN AUTHOR IN AN AMATEUR PUBLICATION

Elisa Franco, Ballata di Alessandro e della luna, Un’ambigua Utopia 13

Giovanna Repetto, Proficuo scambio, Fondazione SF 31

Luigi Musolino, Naftalina, Specularia

Maico Morellini, Questa casa prima di me, maicomorellini.it

Roberto Furlani, L’estremo del segmento, Fondazione SF 31

Valeria Barbera, Oggetti Non Intelligenti, www.recenso.com

ARTICOLO SU PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE / ARTICLE IN A PROFESSIONAL PUBLICATION

Alessandro Fambrini, Borges, il fantastico, la fantascienza, World Sf Italia Magazine 6, Edizioni Scudo

Carmine Treanni, Una casa nell’universo: storie di coloni e di pianeti terraformati, Millemondi Urania, Mondadori

Emanuele Manco e Letizia Mirabile, Un giorno a Movieland, FantasyMagazine, Delos Books

Laura Coci, Women’s Science Fiction Calling, World Sf Magazine 6 novembre 2023, Edizioni Scudo

Maico Morellini, Di sogni, di fantascienza e di Elon Musk, Robot, Delos Books

ARTICOLO SU PUBBLICAZIONE AMATORIALE / ARTICLE IN AN AMATEUR PUBLICATION

Claudio Chillemi, Il Fantastico Totò, Fondazione SF 31

Emanuele Manco, Trinacria Station. Della sicilianità nella fantascienza, Fondazione SF 31

Maico Morellini, I frammenti di una generazione alla deriva, maicomorellini.it

Nino Martino, L’eterna querelle della narrativa di genere e di come creare un bestseller, Fondazione SF 31

Salvatore Deodato, Intelligenza Artificiale tra scienza e Fantascienza, Fondazione SF 31

ROMANZO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL SF NOVEL

Andy Weir, Project Hail Mary, Mondadori

Charles Stross, Fattore Rh, Mondadori

John Scalzi, The Kaiju Preservation Society, Fanucci Editore

Lindsey Drager, L’archivio dei finali alternativi, Zona42

R. J. Barker, Le navi d’ossa, Meridiano Zero – Elara

FUMETTO DI AUTORE ITALIANO / COMIC BY AN ITALIAN AUTHOR

Alessandro Mainardi, Enrico Lotti, Walter Venturi, Martin Mystère 406: La rivolta degli abeti di Natale, Bonelli

Carlo Recagno, Alfredo Orlandi, Daniele Rudoni, Martin Mystère: L’enigma del Satellite, Bonelli

Carlo Recagno, Giancarlo Alessandrini, Fabio Grimaldi, Alfredo Orlandi, Rodolfo Torti, Daniele Rudoni, Martin Mystère 400: I Colori Impossibili, Bonelli

Medda Michele, De Angelis Roberto, Denna Simona, Nathan Never 380: In un mondo perfetto, Bonelli

Ostini Alberto, Corbetta Silvia, Nathan Never 381: Storia di Aurore, Bonelli

FILM FANTASTICO (PREMIO NON UFFICIALE) / FANTASTIC FILM (UNOFFICIAL PRIZE)

Asteroid City

Guadiani della Galassia vol. 3

Il ragazzo e l’airone

Indiana Jones e il quadrante del destino

Spider-Man. Across the Spiderverse

The Creator

SERIE TELEVISIVA (PREMIO NON UFFICIALE) / TV SERIES (UNOFFICIAL PRIZE)

Star Wars: The Mandalorian

Fondazione (stagione 2)

For All Mankind

La caduta della casa degli Usher

Star Trek: Lower Decks

Star Trek: Strange New Worlds

