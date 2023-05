The 2023 Prix Imaginales finalists were announced on May 11.

The Prix Imaginales recognize the best works of fantasy of the year published in France in seven categories.

The winners will be announced May 27 at the Imaginales festival in Epinal, France.

[NOTE: The Prix Imaginales is a different award than the Grand Prix de l’Imaginaire.]

Catégorie roman francophone / French novel

Les Marins ne savent pas nager , by Dominique SCALI, éd. La Peuplade

, by Dominique SCALI, éd. La Peuplade Le Chant des géants , by David BRY, éd. l’Homme sans nom

, by David BRY, éd. l’Homme sans nom Je suis le rêve des autres , by Christian CHAVASSIEUX, éd. Mnémos

, by Christian CHAVASSIEUX, éd. Mnémos Ce que le destin nous refus e, by Bénédicte COUDIERE, éd. Gephyre

e, by Bénédicte COUDIERE, éd. Gephyre Grain de sable, by Louise ROULLIER, éd. Critic

Catégorie roman étranger traduit / Foreign Novel translated into French

Legendborn – tome 1 – Légendes-vives, by Tracy DEONN, translator: Antoine MONVOISIN, éd. J’ai lu

by Tracy DEONN, translator: Antoine MONVOISIN, éd. J’ai lu Le Privilège de l’épée , by Ellen KUSHNER, translator: Patrick MARCEL, éd. ActuSf

, by Ellen KUSHNER, translator: Patrick MARCEL, éd. ActuSf Mustiks, une odyssée en Zambie , by Namwali SERPELL, translator: Sabine PORTE, éd. Seuil

, by Namwali SERPELL, translator: Sabine PORTE, éd. Seuil Jusque dans la terre , by Sue RAINSFORD, translator: Francis GUÉVREMONT, éd. Aux Forges de Vulcain

, by Sue RAINSFORD, translator: Francis GUÉVREMONT, éd. Aux Forges de Vulcain Le Voyage sur les mers du prince Takaoka, by Tatsuhiko SHIBUSAWA, translator: Nicolas VÉRON, éd. Actes Sud

Catégorie jeunesse / Youth category

Dolpang , by Mylène MOUTON, éd. Le Rouergue

by Mylène MOUTON, éd. Le Rouergue Les Oubliés d’Astrelune , by Laure DARGELOS, éd. Explora

, by Laure DARGELOS, éd. Explora Les Monstres de Rookhaven , by Kenny PADRAIG, translator: Julie LAFON, éd. Lumen

, by Kenny PADRAIG, translator: Julie LAFON, éd. Lumen Bayuk , by Justine NIOGRET, éd. 404

, by Justine NIOGRET, éd. 404 La Dragonne et le drôle , by Damien GALISSON, éd. Sarbacane

, by Damien GALISSON, éd. Sarbacane La Princesse qui ne croyait pas aux contes de fées et le prince amoureux, by Vivian VANDE VELDE, translator: Maud ORTALDA, éd. Bayard

Catégorie illustration / Illustration

Salammbô , illustrated by Suzanne-Raphaële LAGNEAU, éd. Callidor

, illustrated by Suzanne-Raphaële LAGNEAU, éd. Callidor L’histoire de l’hiver qui ne voulait jamais finir , illustrated by Shane JONES, éd. La Croisée

, illustrated by Shane JONES, éd. La Croisée La Roue du temps, la carte de l’univers , illustrated by Alexia CADOU, éd. Bragelonne

, illustrated by Alexia CADOU, éd. Bragelonne Othello, illustrated by Julien DELVAL, éd. Caurette

Catégorie nouvelle / Short Story

Contes des sages pas sages , by Pierre BORDAGE, éd. Seuil

, by Pierre BORDAGE, éd. Seuil Unlocking the air , by Ursula K. LE GUIN, Hermine HÉMON, Erwan DEVOS (translation), éd. ActusF

, by Ursula K. LE GUIN, Hermine HÉMON, Erwan DEVOS (translation), éd. ActusF Le Serpent, la maison des jeux, tome 1 by Claire NORTH, illustration: Aurélien POLICE, translator: Michel PAGEL, éd. Le Bélial

by Claire NORTH, illustration: Aurélien POLICE, translator: Michel PAGEL, éd. Le Bélial Imaginaires d’Asie : nature magique et futuriste , by Marie ANGEL, Audrey ARAGNOU, Charlotte BONA, Manu BREYSSE, Andréa DESLACS, Stéphane LESAFFRE, Julie LIMOGES, Catherine LOISEAU, AF LUNE, Laura PEUNCK, Lucile POULAIN, Rémi PRZYBYLSKI, Yann QUERO, éd. Les Plumes de l’imaginaire

, by Marie ANGEL, Audrey ARAGNOU, Charlotte BONA, Manu BREYSSE, Andréa DESLACS, Stéphane LESAFFRE, Julie LIMOGES, Catherine LOISEAU, AF LUNE, Laura PEUNCK, Lucile POULAIN, Rémi PRZYBYLSKI, Yann QUERO, éd. Les Plumes de l’imaginaire Ce parc dont nous sommes les statues, by Georges-Olivier CHATEAUREYNAUD, éd. Grasset

Catégorie prix spécial du Jury / Special Jury Award

Bambou-vert anthologie de contes de Chine , by Blandine CHIA-PING CHIU, éd. Corti

, by Blandine CHIA-PING CHIU, éd. Corti Vampirologie , d’Adrien PARTY, éd. ActuSf

, d’Adrien PARTY, éd. ActuSf Atlas de la terre du milieu , by Karen WYNN FONSTAD, éd. Bragelonne

, by Karen WYNN FONSTAD, éd. Bragelonne La Décalogie , by Steven ERIKSON, éd. Leha

, by Steven ERIKSON, éd. Leha Dictionnaire du Moyen Âge imaginaire. Le médiévalisme, hier et aujourd’hui, by Anne BESSON and William BLANC, éd. Vendémiaire

Catégorie album / Album Category

Jean-Blaise le chat qui se prenait pour un oiseau , Émilie BORÉ (author), Vincent DI SILVESTRO (illustrator), éd. La joie de lire

, Émilie BORÉ (author), Vincent DI SILVESTRO (illustrator), éd. La joie de lire À travers les fenêtres , by Marion ARBONA (author and illustrator), éd. Les 400 coups

, by Marion ARBONA (author and illustrator), éd. Les 400 coups Comment apprivoiser une grenouille , by Rudy SPIESSERT (author and illustrator), éd. l’École des loisirs

, by Rudy SPIESSERT (author and illustrator), éd. l’École des loisirs Un drôle de lundi , by Jeanne MACAIGNE (author and illustrator), éd. Seuil jeunesse

, by Jeanne MACAIGNE (author and illustrator), éd. Seuil jeunesse Le Livre bleu , by Germano ZULLO, illustrated by Albertine, éd. La Joie de lire

, by Germano ZULLO, illustrated by Albertine, éd. La Joie de lire L’Expédition, Stéphane SERVANT (author), Audrey SPIRY (illustrator), éd. Thierry Magnier