Premio Italia 2022 Winners

The winners of the 2022 Premio Italia were revealed on December 10 at Aetnacon 2022 (Italcon) in Catania, Italy.

ILLUSTRAZIONE O COPERTINA / ILLUSTRATION OR COVER ART

Franco Brambilla, Copertina, Fondazione Sf magazine 29

CURATORE / EDITOR

Giulia Abbate e Elena Di Fazio

TRADUTTORE / TRANSLATOR

Chiara Beltrami

COLLANA / COLLECTION

Odissea Fantascienza, Delos Digital

RIVISTA PROFESSIONALE / PROFESSIONAL MAGAZINE

Delos Science Fiction, Delos Books

RIVISTA O SITO WEB NON PROFESSIONALE / NON-PROFESSIONAL MAGAZINE OR WEBSITE

Fondazione Sf Magazine, https://www.facebook.com/FondazioneSfMagazine/

SAGGIO / ESSAY

Giovanni Mongini, Science Fiction Theatre: la serie tv, Edizioni Scudo

ROMANZO DI AUTORE ITALIANO – FANTASCIENZA / SCIENCE FICTION NOVEL

Franci Conforti, Eden, Delos Digital

ROMANZO DI AUTORE ITALIANO – FANTASY / FANTASY NOVEL

Claudio Chillemi, L’aquila nera, Delos Digital

ANTOLOGIA / ANTHOLOGY

Franco Forte, Temponauti, Mondadori

RACCONTO DI AUTORE ITALIANO SU PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE / STORY BY AN ITALIAN AUTHOR IN A PROFESSIONAL PUBLICATION

Davide Del Popolo Riolo, Il giorno in cui vinsi la guerra del passato, Urania Millemondi, Mondadori

RACCONTO DI AUTORE ITALIANO SU PUBBLICAZIONE AMATORIALE / STORY BY AN ITALIAN AUTHOR IN AN AMATEUR PUBLICATION

Giulia Abbate, Il perfetto qualsiasi cosa, Fondazione Sf Magazine 29

ARTICOLO SU PUBBLICAZIONE PROFESSIONALE / ARTICLE IN A PROFESSIONAL PUBLICATION

Giulia Abbate, L’Inferno in Terra: la Distopia Climatica, Fantasy Voice, Simone Bonaccorso

ARTICOLO SU PUBBLICAZIONE AMATORIALE / ARTICLE IN AN AMATEUR PUBLICATION

Laura Coci, Fantascienza, un genere (femminile): Daniela Piegai, Vitamine Vaganti

ROMANZO INTERNAZIONALE / INTERNATIONAL SF NOVEL

Susanna Clarke, Piranesi, Fazi

FUMETTO DI AUTORE ITALIANO / COMIC BY AN ITALIAN AUTHOR

Alfredo Castelli – Lucio Filippucci, Martin Mystère – Ottant’anni fa, Bonelli

FILM FANTASTICO (PREMIO NON UFFICIALE) / FANTASTIC FILM (UNOFFICIAL PRIZE)

Dune

SERIE TELEVISIVA (PREMIO NON UFFICIALE) / TV SERIES (UNOFFICIAL PRIZE)

The Expanse