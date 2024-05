The finalists for the Prix Jacques-Brossard, an award for French sff worth C$3,000, were announced on April 22.

Venefica by Raphaëlle B. Adam (Tête première)

Le Silène assassiné, volume 1 of the Huitième register, by Alain Bergeron (Éditions Alire)

La Respiration du ciel, volume 1 of La Semeuse de vents, by Mélodie Joseph (VLB imaginaire).

The winner will be revealed on May 16 at a ceremony in Quebec.

