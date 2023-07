Premio Ignotus 2023 Finalists

The finalists for the Premio Ignotus 2023 (2023 Ignotus Awards) have been announced by Spain’s Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror.

Voting on the finalists will begin August 21. The winners will be announced at Hispacón de Zaragoza on September 9.

Novela / Best Novel

Alys Jaeger. Crónica de una asesina, by Jesús R. Rivas (La máquina que hace Ping!)

El viaje de Orión. Ciudad, by Quique Lobo (Self-published)

Historia de Rodrigo, by Almijara Barbero Carvajal (Editorial Cerbero)

Las épicas e impensables crónicas de Eriborn van Frufrú, by Nacho Iribarnegaray García (Editorial Cerbero)

Proyecto Kétchup, by Inés Galiano (Obscura Editorial)

Novela Corta / Best Novella

999 pedazos, by Isabel Pedrero (Editorial Cerbero)

Huérfanos del sueño, by Andrés Zelada (Editorial Cerbero)

Llamando a la Tierra, by Andrea Penalva (Editorial Cerbero)

Nia, by Patricia Reimóndez Prieto (LES Editorial)

Todos mis santos, by Manuel Ortiz (Editorial Cerbero)

Cuento / Best Short Story

“El espejo”, by Antonio Vicente Gázquez (on the website Chica Sombra )

“El niño y la sierpes”, by M. A. Álvarez (on the website El blog de M. A. Álvarez )

“En línea con el infierno”, by Tamara López (Self-published)

“Los Marginados”, by Tony Jiménez (en ¡Matad a esos p#tos nazis!, Apache Libros)

“Mala cosecha”, by José Luis Pastor (en El mercader de Venus Vol. 4, Con Pluma y Píxel)

Antologia / Best Anthology / Collection

Antología de fantaciencia, by multiple authors (Droids & Druids)

Comas suspensivas, by Israel Alonso (Editorial Cerbero)

Cuentos para Algernon Año X, by multiple authors (Marcheto)

Lágrimas de silicio, by Juan Antonio Oliva Ostos (Dilatando Mentes)

¡Matad a esos p#tos nazis!, by multiple authors (Apache Libros)

Orgullo Zombi Vol. 3, by multiple authors (Self-published)

Libro de ensayo / Best related Book

Atrapados en estrecha compañía, by Daniel Pérez Navarro (Dilatando Mentes)

Buffy, cazavampiros: La serie que cambió el mundo, by Jöse Sénder (Dolmen Editorial)

El mito del vampirismo, by Dioni Arroyo Merino (Apache Libros)

Oculto David Lynch, by multiple authors (Dilatando Mentes, coordinated by Roger Ferrer Ventosa)

Terry Pratchett. Una vida con notas al pie / Terry Pratchett: una vida amb notes a peu de página, by Rob Wilkins (Mai Més, translated into Castilian Spanish by Manu Viciano and into Catalan byMarta Armengol Royo).

Articulo / Best related work

Ilustración / Best Cover

Cover of Aventuras en el Litenverso, by Laurielle (Crononauta)

Cover of Dark West, by Raúl Rodríguez Fernández (Suseya Ediciones)

Cover of El mercader de Venus Vol. 4. Agro CiFi, by Antonio del Hoyo (Con Pluma y píxel)

Cover of Los cazadores del rey, by Matías Bergara (Dolmen Editorial)

Cover of ¡Matad a esos p#tos nazis!, by Nuria Velasco (Apache Libros)

Producción audiovisual / Audiovisual production

Droids & Druids, pódcast by Amanda Iniesta, Elena Torró and Inés Galiano

Furia en la librería, pódcast by Carla Plumed and Inés Galiano

Las escritoras de Urras, pódcast by Maielis González and Sofía Barker

Los supervivientes del Indianápolis, by Daniel Robles Montiel

Lumak, pódcast by Ander Mombiela and Eleazar Herrera

Tebeo / Comics

Asalto al castillo, by Laurielle (Self-published)

El fuego, by David Rubín (Astiberri)

Grito nocturno, by Borja González (Reservoir Books)

La guerra de los mundos, by Santiago García and Javier Olivares (Astiberri)

Yo, Zombiro, by Samir karimo, Miguel Ángel Sánchez and Felipe Arambarri (Self-published)

Revista / Magazine

Droids & Druids, by Amanda Iniesta, Inés Galiano, María Dolores Martínez and Elena Torró

La Avenida de los Libros, by multiple editors

Supersonic, by Cristina Jurado and Nieves Mories

Tentacle Pulp, by Francisco Javier Giménez Carrero

Windumanoth, by Álex Sebastián, David Tourón and Víctor Blanco

Novela extranjera / Foreign Novel

Cuento de hadas, by Stephen King (Plaza & Janés and translated by Carlos Milla Soler)

“Defekt”, by Nino Cipri (Crononauta en Aventuras en el Litenverso and translated by Carla Bataller Estruch)

Mascota, by Akwaeke Emezi (Crononauta and translated by Carla Bataller Estruch / Indòmita and translated by Octavi Gil)

Nona la Novena, by Tamsyn Muir (Nova and translated by David Tejera Expósito)

Perdición, by Jack Ketchum (La Biblioteca de Carfax and translated by María Pérez de San Román)

Novela Corta Extranjera / Foreign Novella

De conjuros y otras penas, by Angela Slatter (Duermevela Ediciones and translated by Rebeca Cardeñoso)

El Demonio de Próspero, by K. J. Parker (Red Key Books and translated by Mª Pilar San Román)

“Finna”, by Nino Cipri (Crononauta en Aventuras en el Litenverso and translated by Carla Bataller Estruch)

Infiltrado, by K. J. Parker (Red Key Books and translated by Mª Pilar San Román)

La noche de los maniquís, by Stephen Graham Jones (La Biblioteca de Carfax and translated by Manuel de los Reyes)

Cuento extranjera / Foreign story

“Ateuchus”, by Philip Fracassi (Dilatando Mentes en Bajo un cielo lívido and translated by José Ángel de Dios)

“El chico que oía gritos”, by R. L. Stine (Montena en Escalofríos and translated by Francesc Reyes Camps)

“El vendedor de helados”, by Philip Fracassi (Dilatando Mentes en Bajo un cielo lívido and translated by José Ángel de Dios)

“La larga subida”, by Alix E. Harrow (en Cuentos para Algernon and translated by Marcheto)

“Morera y Lechuza”, by Aliette de Bodard (Crononauta en Matreon and translated by Carla Bataller Estruch)

“Nosotras, las chicas que no sobrevivimos”, by E. A. Petricone (Crononauta en Matreon and translated by Carla Bataller Estruch)

Tebeo extranjero / Foreign Comic

Alien #1: Linajes, by Philip Kennedy Johnson and Salvador Larroca (Panini)

Locke & Key: The Golden Age, by Gabriel Rodríguez and Joe Hill (Panini)

Lore Olympus, by Rachel Smythe (Random Comics and translated by Noemí Risco)

Los perros del mar, by Joe Hill and Dan McDaid (ECC Ediciones)

Proctor Valley Road, by Alex Child, Naomi Franquiz and Grant Morrison (Panini)

Sitio web / Web

Libro Infantil-Juvenil / Children’s-Youth Book

Batalla por el Olimpo, by Escuadrón 42 (Insomnia Ediciones)

Del lado de la rebelión, by Alba G. Callejas (Akane Editorial)

Doce Soles I (Encélado), by Amaya García y Alberto Mínguez (Edebé)

El mundo místico de Madame Mym, by Juan Bauty (Self-published)

Un futuro incierto, by Isabel Pastor Martín and José Luis Pastor Diez (Suseya Ediciones)

Juego by Rol / Role Playing Game

Asfalto, by Alberto Seijo (Self-published)

Imperio de Rueda, by Juan Miguel Sueiro (Con Pluma y Píxel)

Malditos, by Santiago Eximeno (El refugio de Ryhope)

Pokémon: Aventuras en Kanto, by Unai Rojo (Self-published)

Raven, by Daniel P. Espinosa (Shadowlands